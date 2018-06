Overleg over verkiezing Granman Saramaccaners dreigt te mislukken

PARAMARIBO, 25 jun – Leden van de stam der Saramaccaners zien geen heil in overleg over de aanwijzing van een grootopperhoofd of granman. Het reeds jarenlang slepende conflict over de benoeming van een nieuwe stamleider, lijkt zo nog ver van een oplossing. De hoop was aanvankelijk gevestigd op het overleg over de drie ‘kandidaten’. Deze ‘krutu’ wordt in Paramaribo gehouden. De groep van de Twaalf Saamaka-lo is het oneens met de procedure.

Eddy Jozefzoon, presidentieel adviseur, en antropoloog Salomon Emanuels, willen het aantal deelnemers beperken. De stamdignitarissen die zijn uitgenodigd zijn hoofdkapiteins en kapiteins. De basya’s, de laagst geplaatste bestuurders in de dorpshiërarchie, mogen er niet bij zijn, op twee na. Precies dit schiet de de Twaalf Saamaka-lo in het verkeerde keelgat. Ook de keuze van de vergaderplaats zit de groep niet lekker.

“Geen enkele stam van het binnenland, zoals de Saramaccaners, Aucaners en Matuariërs, houdt een krutu voor het kiezen van een grootopperhoofd zonder dat alle kapiteins en basya’s in de gelegenheid worden gesteld deel te nemen”, meldt de groep in een persbericht. Het conflict gaat vooral tussen de Twaalf Saamaka-lo en de groep rond Albter Aboikoni. Gevreesd wordt dat het overleg mislukt als de boycot doorgaat.