Twintigste editie Fête de la Musique in Suriname niet groots gevierd

PARAMARIBO, 21 jun – De 20ste editie van Fête de la Musique wordt dit jaar, in tegenstelling tot voorgaande jaren, niet groots gevierd in Suriname. Dit is volgens de Franse ambassade en Alliance Française de Paramaribo, de partijenen die achter het event zitten, te wijten aan de weinige middelen die beschikbaar zijn voor dit festival.

Festival Fête de la Musique vindt op zaterdag 23 juni plaats in het Fort Zeelandia. De line-up dit jaar bestaat merendeels uit Surinaamse artiesten: Sanvisie Emanuel, Naks Wan Rutu, Joy Spare, Asgar Koster, Extense en Naks Kaseko Loco.

Het doel van Fête de la Musique, dat in Frankrijk is bedacht door het ministerie van Cultuur en Communicatie, is om de Franse cultuur te promoten, de verschillende culturen bijeen te brengen en cultuuruitwisseling te bevorderen.