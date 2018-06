Aandacht gevraagd voor aansprakelijkheid toerismebedrijven in Suriname

PARAMARIBO, 16 jun – Drs. Carlo Inderson, senior sales officer Self Reliance Verzekeringen in Suriname, attendeert Surinaamse toerismebedrijven op hun aansprakelijkheid en de gigantische financiële risico’s in de branche. Hij was inleider op de 9de editie van de Netwerkborrel van de Suriname Hospitality and Tourism Association (SHATA) en hotel Residence Inn.

Inderson heeft de toerismesector opgeroepen zich beter te organiseren en orde op zaken te stellen. Hij noemt de aansprakelijkheidsverzekering een instrument om het vermogen van het bedrijf te beschermen. SHATA-voorzitter Marc Waaldijk onderkent dat er veel onwetendheid hierover is bij vooral de kleinere toerismebedrijven.

De associatie hoopt de komende tijd gebruik maken van de expertise van Self Reliance om te komen tot passende polissen.