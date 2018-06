Marrondorp Suriname verwerpt laatste wil: dorpsleider niet in Paramaribo begraven

PARAMARIBO, 16 jun – De gemeenschap in het Marrondorp Nieuw Koffiekamp in Suriname heeft beslist dat hun leider Ludwig Wijnerman in het dorp begraven moet worden. Het is gebeurd ook. Wijnerman die zich bekeerd had tot het Volle Evangelie wilde in Paramaribo begraven worden. Volgens de dorpelingen vereist hun traditie dat de begrafenis in Nieuw Koffiekamp plaats moet vinden. Onder de directe familielden van ‘kapitein’ Wijnerman is verdeeldheid ontstaan.

Een deel van de kinderen van Wijnerman wilde dat de vader in Paramaribo begraven moest worden. Anderen legden zich bij het besluit van de gemeenschap neer en hebben de begrafenis bijgewoond. De anderen zijn er niet naar toe gegaan. “De gemeenschap heeft gehandeld vanuit traditie”, zegt cultuurantropoloog Salomon Emanuel tegenover de Ware Tijd. Volgens de gemeenschap is geen rekening gehouden met die traditie.

Als kapitein mocht Wijnerman niet alleen beslissen. Hij had er rekening mee moeten houden dat hij de leider was van niets minder dan een ‘liba’. Dat staat letterlijk voor rivier. De strekking is dat gezag gevoerd wordt over een traditioneel gebied van een bepaalde stamgroep. Elk besluit dat de gemeenschap raakt, moet gemeenschappelijk worden genomen. Doordat nogal wat Marrons bekeren tot vooral pinkstergemeenten, willen er lichte botsingen ontstaan.