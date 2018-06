Surinaams parlement pikt afgejaste verklaring valse start AMC-project niet

PARAMARIBO, 12 jun – Minister Antoine Elias van Volksgezondheid zal meer uitleg moeten geven over de valse start van het zogenaamde AMC-project. Dit bleek tijdens de beantwoording van vragen die het parlement had gesteld over verwkkelingen rond de opschorting van de financiering door de Islamitische Ontwikkelingsbank. Parlementsvoorzitter Jennifer Simons toonde zich ontevreden, toen Elias volstond met een uiterst kort antwoord. En dat na twee weken bedenktijd.

Het was immers de regering zelf die om zoveel tijd gevraagd had. “In ons enthousiasme heeft de regering gezegd twee weken. We zijn iets verder dan twee weken. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het om een ambtelijke omissie, waarbij het project even is stopgezet en de hoop is dat wij heel gauw de draad weer oppakken en het project wordt voortgezet”, zei Elias.

Het antwoord kwam alles behalve terecht. “Regering dit is niet acceptabel. We gaan niet accepteren dat wie dan ook een loopje met het parlement neemt”, zei Simons. Minister Soewarto Moestadja van Arbeid toonde zich evenzeer verrast. Als coördinator van de ministers in het parlement had ook niet zo’n kort antwoord verwacht. Het is niet de eerste keer dat Elias zich de woede van parlementariërs op de hals haalt met zijn manier van beantwoorden.