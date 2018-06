Nabestaanden slachtoffers zeeroof Suriname krijgen donaties

PARAMARIBO, 12 jun – De Federatie van Surinaamse Agrariërs (FSA) heeft maandag donaties gegeven aan de nabestaanden van de vissers die in april bij een bloedbad in Surinaamse zeewateren zijn gedood. De totale donatie bedraagt ruim SRD 15.000 en is verdeeld onder 14 families. De FSA heeft de geste samen gedaan met het Nationaal Coördinatie Centrum Rampenbeheersing (NCCR).

Geweldenaren, gewapend met kapmessen en vuurwapens, vielen op 27, 28 april en 3 mei vijf vissersboten aan. De 24 opvarenden werden gedood of verwond en overboord gegooid. Acht van de slachtoffers hebben de aanslag overleefd. Vier lichamen zijn geboren (3 in Suriname, 1 in Guyana). Twaalf vissers worden nog vermist.