Staatsolie hoopt op veelbelovende oliebron voor kust Suriname

PARAMARIBO, 7 jun – Staatsolie Maatschappij Suriname heeft plannen om de internationale markt nog meer te betreden en uit te groeien tot een wereldklasse bedrijf. De vondst van een veelbelovende oliebron voor de kust van buurland Guyana, geeft Staatsolie-directeur Rudolf Elias (FOTO) het vertrouwen dat ook Suriname vroeg of laat grote hoeveelheden aardolie zal vinden voor de kust.

Het bedrijf zal de komende tijd in de Surinaamse zeewateren naar olie zoeken, zowel in de near- als in de off-shoregebieden. Elias sprak woensdag op een persconferentie van de maatschappij hierover.