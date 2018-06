‘Kawina in Concert’ december 2018 in de Nederlandse theaters

AMSTERDAM, 6 jun – Al jarenlang is Kawina één van de meest populaire amusements- en dansmuziek. In de jaren ’90 genoot deze stroming, vooral door de groepen Ai Sa Si en Sukru Sani, een ongekende populariteit tot ver buiten de grenzen van Suriname. Voor het eerst zullen de helden van toen het theaterpodium delen voor: Kawina in Concert!

Patrick Tevreden, Ruben Muringen, Carlos Aaron en Romario Panka zullen samen met een 16-koppige live band een geweldig concert geven. De musical director is Gerard Doorson (Keya) en de presentator is niemand minder dan de welbekende Clifton Braam uit Suriname.

Kawina in Concert is in december 2018 te zien. De kaarten voor zijn nu al te koop bij de theaters of via www.24ticketsonline.nl.