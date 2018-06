Gepensioneerde ambtenaren in Suriname steeds afhankelijker van hulppakketten

PARAMARIBO, 7 jun – De Bond Belangen Behartiging voor Gepensioneerden uit Overheidsdienst, BBGO, komt nauwelijks aan de uitvoering toe van haar jaarprogramma. De bond heeft letterlijk de handen vol aan het maandelijks uitdelen van voedingsmiddelen. Deze ‘voedselpakketten’ worden ver onder de marktprijs aangeboden. Er wordt gretig naar uitgekeken. De barre economische omstandigheden in het land knagen genadeloos aan het ambtenarenpensioen.

Het verdelen van de honderden pakketten is dus zowat van levensbelang. “We vinden het jammer dat de situatie in Suriname dusdanig is dat onze leden een beetje afhankelijk beginnen te worden van pakketten. We zouden het graag anders willen”, zegt BBGO-voorzitter Renate Wouden tegenover Dagblad Suriname. Het liefst wordt gestreefd naar een behoorlijk pensioen. Dan is het ook niet nodig de hand op te houden.

Voorlopig zal het wel moeten. “We zijn een vereniging, die probeert de behoeften van de leden te dekken, zeker met het oog op welzijn en welvaart. Als de leden er de behoefte aan hebben om pakketten te krijgen, moeten wij daaraan werken. Voor ons betekent dit extra werk, omdat wij ons jaarprogramma hebben. Daarin is geen pakkettenactie opgenomen, wat eigenlijk een bezwaring voor het jaarprogramma betekent”, aldus Wouden.