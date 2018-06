Nationaal oliebedrijf Suriname op zoek naar 1 miljard dollar

PARAMARIBO, 7 jun – Staatsolie gaat binnenkort op zoek naar een miljard dollar. Volgens directeur Rudolf Elias is dit ongeveer wat nodig is om deel te nemen in exploitatieactiviteiten. Dit dan als er winbare hoeveelheden aardolie worden gevonden. “Zoals in Guyana”, zei Elias tijdens een persconferentie. Staatsolie wil proactief te werk gaan. Het geld moet in het buitenland worden gezocht.

Er zullen obligaties worden geplaatst op de internationale markt. Surinaamse beleggers krijgen ook de gelegenheid mee te doen. Twee kredietratingbureaus zullen worden aangetrokken. Die moeten de kredietwaardigheid van Staatsolie meten. Een gunstige kredietrating moet een goede positie opleveren bij het aangaan van de obligaties. Het bedrijf wil voor twintig procent deelnemen in de exploitatie.

Het percentage is overeengekomen in de olieboringscontracten met de multinationals die nu in zee boren. Aandelenverkoop is ook een optie. Maar daar zal alleen voor worden gekozen als ook echt olie wordt gevonden. Met het geld van de obligaties zal ook een deel van de schuld van Staatsolie worden betaald. Het bedrijf is onlangs overgegaan tot de herschikking van haar schuld. Dat moet de leningen goedkoper maken.