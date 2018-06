Ex-minister komt met nieuwe Surinaamse politieke partij: VVD

PARAMARIBO, 7 jun – Ex-minister Alice Amafo komt met een eigen politieke partij. Ooit was zij het boegbeeld van Ronni Brunswijks ABOP. Na recente geruchten over een overstap naar de VHP, begint het enigszins te dagen. Alice ‘Warrior Princess’ Amafo neemt het politieke heft in handen. Haar Volkspartij voor Vernieuwing & Democratie, VVD, moet formeel nog worden opgericht.

Maar dat is een kwestie van tijd. Wie buiten de vrouw rekent die zowel onder Venetiaan als Bouterse minister was, vergist zich kennelijk. “Er is een komma achter mijn carrière, maar geen punt”, zegt Amafo tegenover de Ware Tijd. Eerder dit jaar bedankte zij als lid van de ABOP. Voor haar was de partij ‘niet langer’ de organisatie, waar zij een bijdrage kon leveren aan het helpen realiseren van de ‘aspiraties van het Surinaamse volk’.

Geruime tijd werd gespeculeerd op een overstap naar de VHP. Binnen deze oppositiepartij werd dit met enige scepsis aangezien. Tegen het einde van Amafo’s ministerschap onder Bouterse is een groot geldsbedrag verduisterd op het ministerie van Sociale Zaken & Volkshuisvesting. Aangegeven werd dat daar eerst opheldering over moest komen. Amafo was ook kandidaat voor het parlement tijdens de laatste verkiezingen.