Achterkamertjesgedrag rond deal met Alcoa zal Suriname de das om doen

PARAMARIBO, 4 jun – Suriname zal alleen baat hebben bij totale betrokkenheid van het parlement bij het openbreken van de overeenkomst met Alcoa/Suralco. Deze zogenaamde Brokopondo-overeenkomst is de enige uitweg voor legaal vertrek van de multinational. De manier waarop de regering Bouterse het nu aanpakt, heeft meer weg van het optrekken van een rookgordijn. Alcoa moet er koste wat kost goedkoop van af komen, lijkt het wel. Achterkamertjesgedrag moet het allemaal veiligstellen. Het parlement moet zich krachtig verzetten.

Vooral voor de oppositie is een historische taak weg gelegd. Het besluit van de regering om slechts de betreffende commissie van het parlement in te lichten, is je minstens verdacht. Waarom zou het zo stiekem moeten, waar het parlement zelf om een openbare bespreking gevraagd heeft. Welke ‘vijand’ zou weer kunnen mee luisteren. Niemand minder dan de oud-directeur van Suralco haalt een streep door het nut van achterkamertjesgedrag.

Als Alcoa en de regering hun zin krijgen, komt er pas over vijf jaar een haalbaarheidsstudie over de resterende bauxietvoorraden. Net zo lang mag Suriname niet met anderen onderhandelen.

“Waarom wordt de studie op de lange baan geschoven? Alles wat er te halen valt en de mogelijkheden zijn door de jaren heen tot in detail onderzocht. Er is genoeg informatie beschikbaar. Alcoa heeft alles in huis”, zegt Ramdin.

Het wiel hoeft niet opnieuw uitgevonden te worden. “Alcoa heeft alles voorhanden, alleen de infrastructuur moet nog komen”, aldus Ramdin. Intussen werkt de multinational aan de ontmanteling van haar aluinaardefabriek. Is Alcoa dan bereid te investeren in een nieuwe? Waarom zou dat als Suriname verlaten wordt omdat de winning niet meer rendabel zou zijn? De Kamer van Koophandel & Fabrieken wil nieuwe onderhandelingen.

Een eventuele overeenkomst moet mee gebaseerd zijn op voorwaarden die het bedrijfsleven aangeeft. Intussen hebben meerdere werkgeversorganisaties zich verzet tegen het standpunt van de Kamer. Argument daarbij is dat zij niet ‘voldoende geïnformeerd’ zijn over het hele gebeuren rond Alcoa. Eigenlijk wordt aan beide zijden met zoveel woorden gezegd: houd op met dat achterkamertjesgedrag!