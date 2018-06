Vrouw beklimt doodskist om te dansen en wordt ervan afgeduwd

PARAMARIBO, 4 jun – Opmerkelijk tafereel tijdens een begrafenis in Suriname. In de Afro-Surinaamse cultuur is het gebruikelijk om middels dans en muziek de overledene naar diens laatste rustplaats te begeleiden. Tijdens deze begrafenis in Suriname ging het iets heftiger aan toe. Een jonge vrouw met een groot blik bier in de hand, danste eerst vlak langs de kist, maar besloot op een gegeven moment op de kist te klimmen en erop te gaan zitten. Ze maakte daarbij op de maat van de muziek ‘rijdende’ bewegingen over de kist. Het duurde precies 2 seconden toen ze door een andere vrouw, die daar blijkbaar niet van gediend was, hardhandig af werd geduwd.

Het filmpje werd afgelopen wekend massaal gedeeld op social media en is hieronder te zien: