Advocaat nabestaanden: in Suriname is niemand onschendbaar

PARAMARIBO, 30 mei – “In Suriname is niemand onschendbaar voor strafvervolging.” Dit zegt mr. Hugo Essed, advocaat van de nabestaanden van de mannen die op acht decvember 1982 zijn geëxecuteerd. Anders dan anderen, vindt Essed niet dat Desi Bouterse zal ontkomen aan gevangenisstraf. De strafwetgeving is duidelijk, straf geldt voor iedereen. Dus zal ook Bouterse moeten brommen. Het Openbaar Ministerie heeft twintig jaar gevangenisstraf gevorderd tegen de hoofdverdachte.

Bouterse is nu president. Dat zou hem volgens sommigen vrijwaren van gevangenisstraf. Maar dat zou niet meer zijn dan een juridische kronkel. “Het idee dat het presidentschap een vorm van immuniteit biedt, is volstrekt onjuist. De enige uitzondering is voor politieke ambtsdragers, wanneer ze in het parlement hun werk doen als volksvertegenwoordiger”, zei essed na afloop van de jongste zitting van de krijgsraad.

Alleen het lidmaatschap van het parlement zou dus enige dekking kunnen geven. “In alle andere handelingen die burgers, dus ook politici, verrichten zijn ze wettelijk aansprakelijk. Zonder enige uitzondering”, aldus Essed. Hij voorziet zonder meer politieke gevolgen als eenmaal vonnis is geveld: “Als de belangrijkste politieke figuur in Suriname verdacht wordt van politieke moorden, zal elke stap in het strafproces politieke gevolgen hebben.”