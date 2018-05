‘Regering doet niets voor behoud reputatie Centrale Bank Suriname’

PARAMARIBO, 29 mei – “Wij vinden het zeer verontrustend en betreurenswaardig dat de regering en haar coalitiefractie in het parlement zo weinig doen om de reputatie van onze moederbank nationaal en internationaal luid en duidelijk te verdedigen.” Dit stelt de Progressieve Arbeiders’ & Landbouwers’ Unie, PALU. Aanleiding is het vasthouden van de geldzending van de Centrale Bank van Suriname. De zwijgzaamheid van de regering Bouterse is voorwaar verbijsterend.

“De gemeenschap heeft bijvoorbeeld op geen enkele manier een formeel protest kunnen horen vanuit de regering naar Nederland toe, of dat zelfs maar een ambassadeur om uitleg is gevraagd, niets van dit alles. Zetten wij hierdoor niet gewoon onszelf voor joker?”, stelt PALU. Het zou niet mogen. “Wij zijn als rechtgeaarde Surinamers bijzonder trots op onze Centrale Bank van Suriname.”

Er is geen enkele reden te twijelen aan de integriteit van deze monetaire autoriteit. “Het sturen van een zogenaamd geheim onderhandelingsteam, om met de Nederlandse autoriteiten te praten, kan in dit verband dan ook als een grote grap worden aangemerkt”, aldus de PALU. De partij wil in het parlement een gemeenschappelijk standpunt ter verdediging van de reputatie van “onze Centrale Bank van Suriname.”