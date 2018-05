Robby Makka onderscheiden met Rotterdamse Vier Leeuwen Speld

ROTTERDAM, 29 mei – Voor zijn uitzonderlijke bijdrage en verdiensten vooral op het gebied van Diaspora/economie is Robby Makka (48) vorige week onderscheiden met ‘De Rotterdamse vier Leeuwen Speld’. Hij is ook onderscheiden voor zijn 25 jaar bestuurlijke dienstbaarheid voor de Surinaams-Hindoestaanse gemeenschap. Deze onderscheiding is hem toegekend door Edwin Smid, de burgervader van Hoogvliet te Rotterdam, op voordracht van Stichting Satya Dharma. Dit gebeurde als verassing tijdens een buitengewone vergadering in Hoogvliet.

Volgens Satya Dharma en de ceremoniemeester van deze speciale “onderscheidingsgdag”, Arnold van der Heijde, heeft Makka een zeer indrukwekkend staat van dienst. Hij is naast ex-Hindoebestuurder zowel in Suriname als Nederland, al jaren bekend in de massamedia als Economie en Financiën commentator, Diaspora kenner en Analyticus. Naast de speld kreeg Makka ook een exemplaar van een “Diaspora en wereldboekwerk”. In zijn dankwoord zei Makka, verwijzend naar de vier van de “4 leeuwen benaming van de speld” dat de 4 kernwaarden in het leven altijd moeten zijn: kennisdeling, armoede bestrijden, onbaatzuchtige dienstverlening en leven voor medemens. Diaspora is daarom niet de grote broer van de Surinamer maar wel familie.

Volgens Ram Rambaratsingh, voorzitter van Satya Dharma Nederland kan kennisexport, kennisdeling en herkomstcultuur een positieve bijdrage leveren aan versterking van de positie van de Surinaams-Nederlands maar ook specifiek de hindoestaanse gemeenschap in Nederland. Stichting Satya Dharma reikt jaarlijks een beperkt aantal onderscheidingen uit aan personen die zich op sociaal-maatschappelijk, culturele, sport, onderwijs en religieus gebied verdienstelijk hebben gemaakt.