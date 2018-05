Meer dan 4.000 bezoekers voor Museumnacht Suriname dit jaar

PARAMARIBO, 30 mei – De onlangs gehouden Museumnacht in Suriname groeide van ongeveer 350 bezoekers in 2014 naar meer dan 4.000 in 2018. Dat aantal was afgelopen weekend verspreid over verschillende musea en andere geregistreerde locaties met een bijzonder verhaal. De organisatie van Museumnacht Suriname blikt terug op een succesvolle editie.

De ceremoniële opening met een ‘Pop Up Museum’ vond zaterdag plaats aan de Gongrijpstraat. Het gelegenheidsmuseum was opgezet ter ere van wijlen Erwin de Vries, een klasse kunstenaar. Zijn weduwe heeft bezoekers verrast met een expo.

De International Council of Museums heeft de Museum Dag in 1977 ingesteld om het publiek bewuster te maken van het belang van musea. In sommige landen, waaronder Suriname, wordt het evenement in de avond gehouden.