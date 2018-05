Cambio’s in Suriname moeten herkomst verklaren van in Nederland aangehouden geld

PARAMARIBO, 29 mei –Wisselkantoren moeten de herkomst verklaren van hun aandeel in de door Justitie Nederland aangehouden geldzending. Dit heeft minister Gilmore Hoefdraad van Financiën gezegd tijdens spoedoverleg met de eigenaars. Tijdens het overleg was de aanhouding van de negentien miljoen euro zowat het enige agendapunt. Het vaststellen van de herkomst is geen eenvoudig huiswerk.

Bij de wisselkantoren of cambio’s is identificatie niet verplicht. Het is ook waarom een groot deel van het publiek de cambio’s verkiest boven het bankwezen. Volgens de Ware Tijd heeft Hoefdraad de eigenaars om documenten gevraagd. Zo moet bewezen worden waar het geld vandaan komt. Intussen is een delegatie van Financiën en de Centrale Bank van Suriname naar Nederland vertrokken.

De bedoeling is de aanhouding te bespreken met de autoriteiten in Nederland. Of er wat van valt te verwachten, is moeilijk te zeggen. Eerder is vanuit de Nederlandse justitie aangegeven dat er een onderzoek wordt in gesteld naar de herkomst van het geld. Zo een onderzoek kan maanden in beslag nemen. Het geld is verzonden door de Centrale Bank van Suriname. Het betreft geld van importeurs in Suriname.