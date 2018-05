Onderwijzersvakbonden in Suriname kijven om achterban

PARAMARIBO, 29 mei – Twee onderwijzersvakbonden vliegen elkaar in de haren. De Katholieke Onderwijzers Bond, KOB en de recent opgerichte Associatie van Leerkrachten in Suriname lusten elkaar rauw. Dit blijkt uit woordenwisselingen die de twee aangegaan zijn. Beide organisaties claimen de belangen te behartigen van onderwijzers idie werken bij scholen met een rooms-katholieke achtergrond. Beide hebben gemeen dat de achterban meer dan ontevreden is over de gang van zaken.

Zowel wat de kwaliteit van het onderwijs betreft als de werkomstandigheden gaat er al jaren heel veel mis. Nu zijn de belangenbehartigers in een verwoede strijd verwikkeld. Intussen heeft de Associatie van Leerkrachten in Suriname wel toegang kunnen krijgen tot de leiding van het rooms-katholiek onderwijs. Dit gebeurde zonder medeweten van de KOB. Uiteraard zetten dit kwaad bloed. Het is een sneer.

En meer nog, de associatie wordt erkend. Opmerkelijk genoeg kunnen geen van beide organisaties precies aangeven op welk deel van de onderwijzers zij kunnen bogen. Zowel de KOB als de associatie claimen de meerderheid achter zich te hebben. De Associatie van Leerkrachten in Suriname heeft kunnen profiteren van de ontevredenheid. De traditionele onderwijzersvakbonden lijken minder geneigd tot verzet tegen het huidige regeerbeleid.