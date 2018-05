Koto museum Suriname ontvangt NAKS.NL award

ROTTERDAM, 29 mei – Christine van Russel-Henar van het Koto Museum in Suriname, is de eerste persoon die de NAKS.NL-award heeft ontvangen. Dat gebeurde afgelopen zondag op het Kotomisie Grand Gala in Rotterdam. Het gala wordt sinds 2017 geoganiseerd door cultuur-ondernemer Fred Fitz-James.

Vanaf 2010 is in Livorno, Paramaribo het Koto Museum gevestigd. Het unieke museum die de geschiedenis van de koto (klederdracht creoolse cultuur) en angisa (het hoofddeksel van de creoolse cultuur) laat zien, is opgericht door Misi Christine en kleindochter Kaya.

Christine heeft ruim tien jaar aan het museum gewerkt om de koto- en angisaverzameling te inventariseren, en om het museum-gebouw te ontwerpen. De zeer toepasselijke naam A Gudu Oso vertegenwoordigt een ware rijkdom van grote historische waarde. Het oudste kostuum dateert uit 1889

In een Radio- en Televisie-special vandaag een korte impressie van dit Kotomisi Grand Gala afgelopen weekend in Rotterdam, gemaakt door verslaggever Sam Jones: