Voetbalclub Almere City FC net niet naar Eredivisie

ALMERE, 28 mei – Keeperstrainer en oud assistent-bondscoach van Natio Suriname, Jack Mangalie, heeft de afgelopen zes weken ruimschoots genoten van het voetbal wat Almere City FC speelde in de play-offs. “De waarheid heb je niet maar dit voelde zo mooi en massaal sterk. Met een laatste kans in de 93e minuut voelden we toch even een Eredivisie momentje. Maar helaas viel er geen tweede goal . Teleurstelling heerst en zeker als je dan zo dichtbij bent is het extra zuur” aldus Mangalie in een gesprek met Waterkant.

De keeper coach verteld ook dat het geen toevalseffect was. Samen met de club, de staff, medewerkers, sponsoren en vooral de ultra fanatieke supporters hebben de jongens gestreden voor “Promotie naar Eredivisie”. Naast goed voetbal hebben de jongens ook op waarde kunnen pieken tijdens de play-offs wedstrijden. Dat is echt iets om super trots op te zijn.

Almere City FC, Nederlandse jongste betaald voetbalclub ontwikkelt zich goed en de club krijgt hiermee een mooie identiteit en nog meer naamsbekendheid. Dit onderstreept het goed doordachte en gerichte sportieve beleid van de club. Maar het allermooiste compliment die de ervaren coach maakt is toch: “het is niet meer hoe je een boodschap overbrengt, het is nu een puur feit. Almere City FC schrijft historie door eerste keer finale te halen in de play-offs. Wij zijn jong, eigenwijs en ambitieus, hebben lef getoond met mooi voetbal aldus de keepercoach. Er is dus een bijzonder seizoen in aantocht, bouwen op meer succes”.