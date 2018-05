‘Goedkope leningen Suriname worden afgelost met dure’

PARAMARIBO, 28 mei – “De regering is eigenlijk bezig om goedkopere leningen die men aangegaan was bij lokale banken af te lossen met duurdere leningen.” Dit zegt parlementariër Asiskoemar Gajadien van oppositiepartij VHP. De verklaring van het ministerie van Financiën over de schuldaflossing van Staatsolie, komt neer op bedrog. De regering doet voorkomen alsof er deugdelijk economisch beleid wordt gevoerd. Zoals het er naar uitziet, zal het geld uit de aflossing, ruim driehonderd en dertig miljoen dollar, niet efficiënt worden besteed.

Als het ware wordt een gat gedicht met een gat. “Alleen iemand met een laag intelligentiequotiënt, zoals de regering Bouterse-Adhin, zou zo een handeling kunnen plegen. Voor deze regering is alleen maar het overbruggen van deze regeerperiode van belang”, zegt Gajadien tegenover Dagblad Suriname. Het was beter geweest als een deel van de dure staatsobligatie was terugbetaald.

Het moment is juist rijp daar de parikoers nu laag is. “Het zou betekenen dat wij dan een deel van de staatsobligatie niet meer hoeven af te lossen, doordat wij het teruggekocht hebben voor een lager bedrag. Dit is wat een regering zou doen die het meent met de samenleving. De regering Bouterse-Adhin denkt niet aan de dag van morgen, maar alleen aan verkiezingswinst”, aldus Gajadien.