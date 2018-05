Voormalige directeur Suralco: Suriname moet niet bedelen

PARAMARIBO, 24 mei – Suriname moet niet bedelen als aangezeten wordt aan de onderhandelingstafel met multinational Alcoa. Dit zegt Henk Ramdin, voormalig directeur van Suralco, het Surinaamse dochterbedrijf van Alcoa. Hij heeft niet de indruk dat er echt onderhandeld wordt. Alcoa stelt de lijnen vast en daar wordt langs gelopen. De multinational maakt van bijna alles een onderhndelingspunt, tot aan afval toe. Daarom zou Suriname niet de hand mogen opsteken.

Nu wordt van het afbreken of laten staan van de aluinaardefabriek te Paranam een punt gemaakt. “Suriname moet niet bedelen, van laat dit en dat voor ons achter. Suralco zal om betaling vragen. Maar Suriname moet niets betalen. Alcoa mag alles meenemen. Mijn idee is, als de plant wordt afgebroken, dat alles dan gewoon weg moet. Ook alle afval en gifstoffen moeten worden verwijderd”, zegt Ramdin tegenover Dagblad Suriname.

Wat Suriname wel moet doen, is het gif meten. “Er moeten diepteboringen plaatsvinden om besmetting van de grond en het water na te gaan. Het is aan Suriname om spijkers met koppen te slaan”, aldus Ramdin. Hij ziet de bauxietindustrie wel toekomst hebben. Er is meer bauxiet in de Surinaamse bodem dan in honderd jaar verwerkt kan worden. Ook is er kennis in zowel Suriname als in het buitenland.