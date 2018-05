Fotoboek ‘Surinaamse Leeuwen’ brengt voetbaltoppers stijlvol in beeld

ROTTERDAM, 24 mei – Op vrijdag 25 mei vindt de release plaats van het meest exclusieve voetbalfoto- en interviewboek van het jaar ‘Surinaamse Leeuwen’. Het boek met spectaculaire actiefoto’s van gerenommeerd fotojournalist Guus Dubbelman (Volkskrant) en fotograaf Germaine Halfhuid (Fotostudio 422.nl) brengt voetbaltoppers met een Surinaamse achtergrond stijlvol in beeld. ‘Surinaamse Leeuwen’ is vanaf vandaag te bestellen via www.surinaamseleeuwen.nl.

In ‘Surinaamse Leeuwen’ zijn onder meer hoofdrollen weggelegd voor EK ’88-winnaar Gerald Vanenburg, WK 2010-finalisten Eljero Elia en Edson Braafheid en de oud- internationals van ‘de Kabel’. KNVB-directeur Eric Gudde, oud-bondscoach Guus Hiddink en Willem van Hanegem vertellen openhartig over de invloed van Surinaamse spelers op de internationale voetbalvelden en hun prettige samenwerkingen met hen bij het Nederlands Elftal.

Unieke portretten van Champions League-finalist Georginio Wijnaldum en bekerwinnaar Henk Fraser passeren de revue. Een ode aan de overleden spelers van het ‘Kleurrijk Elftal’, die in 1989 tragisch om het leven kwamen bij de SLM-ramp op vliegveld ‘Zanderij in Suriname, ontbreekt niet. Een boeiend interview met Sigi Lens, één van de overlevenden van die vliegramp en tegenwoordig vermaard voetbalmakelaar, evenmin. Oud-bondscoach en adviseur van de Surinaamse Voetbalbond (SVB) Dean Gorré geeft meer inzicht in de diasporawetgeving in Suriname. En er is nog véél meer te zien.

Het release event van ‘Surinaamse Leeuwen’ is op 25 mei 2018 vanaf 19.00 uur in het Maasgebouw van de Rotterdamse Kuip. Het eerste exemplaar zal worden uitgereikt aan Guus Hiddink, Henk Fraser, Patrick Kluivert en Eljero Elia. Bevestigde aanwezigen zijn o.a. technisch directeur Martin van Geel en algemeen directeur Jan de Jong (beiden Feyenoord), Jörgen Raymann (voorzitter Suriprofs), Ebu Jones (zaakgelastigde van Suriname), Roy Lie-A-Kiem (consul-generaal van Suriname), Arjan Kers (directeur TUI) en Denny van Ommeren (directeur SLM Europe) e.v.a.

Kijk voor meer info ook op www.surinaamseleeuwen.nl.