‘Surinamers dromen van wisselkoersen uit periode Venetiaan’

PARAMARIBO, 23 mei – “Mensen dromen van een wisselkoers, zoals die was in de periode van Venetiaan.” Dit zegt parlementariër Mahinder Jogi van oppositiepartij VHP. De wisselkoers voor vooral de euro gaat de laatste dagen snel omlaag. Het lijkt wel een droom die uitkomt. Surinamers kregen ooit te horen van hun regering dat de wisselkoers omlaag gebracht zou worden. Het is niet gebeurd. Mensen berusten zich erin dat de wisselkeors ongrijpbaar, en daarmee het leven steeds duurder werd. Nu lijkt het ineens wel te kunnen.

Weliswaar gebeurt het door invloeden van buiten af. Hoe dan ook, de ‘koers’ zakt. Daarmee neemt de hoop toe dat ook de prijzen in de winkels een duik nemen. “Dat is waar het volk naar verlangt”, zegt Jogi tegenover De West. Een echte verbetering zal het uiteindelijk niet blijken. Wat nu gebeurt, is gewoon het gevolg van een ingreep van de Nederlandse justitie. Duurzaam zal de wisselkoersdaling dus niet blijken te zijn.

Wat nu moet gebeuren, is dat de regering investeert in productie en het scheppen van werkgelegenheid. Daar is tot nog toe niet veel van terecht gekomen. Het zal voorlopig wel blijven bij het dromen over wisselkoersen van tijdens de regering Venetiaan. Die lagen toen wel honderd procent lager dan nu. Jogi vindt dat handelaren ook de markt volgen als het omlaag gaat. Dus moet er ook meer worden gecontroleerd.