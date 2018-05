Onduidelijkheid over wel of niet bijbetalen radiologische dienstverlening Suriname

PARAMARIBO, 23 mei – In Suriname is onduidelijkheid over het wel of niet bijbetalen bij Radiologische dienstverlening. Gisteren hebben alle ziekenhuizen en de radiologische klinieken herhaald dat er sinds vorige week geen radiologische diensten zonder bijbetaling worden verleend aan verzekerden van Assuria, Self Reliance en Parsasco. De minister van Volksgezondheid in Suriname, Antoine Elias, zegt echter dat Radiologische dienstverlening zonder bijbetaling wel wordt uitgevoerd door het AZP, ’s Lands Hospitaal en het MMC.

In een persbericht dat gisteravond is uitgegeven, delen de instituten mee dat de actie mogelijk wordt uitgebreid per 1 juni met het Staatsziekenfonds. Elias betreurt het optreden van Zorgverleners met betrekking tot het aanbieden van Radiologische dienstverlening.

Hij heeft wederom na onderhoud gisteren, afgesproken dat de acties opgeschort worden en de Radiologische dienstverlening zonder bijbetaling zullen worden uitgevoerd.