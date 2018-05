Suriname neemt afscheid van zwemcoach Kenneth MacDonald

PARAMARIBO, 23 mei – Topzwemmer en Olympisch goudwinnaar, Anthony Nesty (foto), was een van de aanwezigen tijdens de uitvaartdienst van zijn oud-trainer en zwemcoach Kenneth MacDonald (67). MacDonald overleed op 15 mei in Suriname. Veel vrienden uit de sportwereld kwamen hem de laatste eer bewijzen tijdens de dienst in de Kathedrale Basiliek St.Petrus & Paulus te Paramaribo, voorafgaand aan de crematie dinsdag.

Als trainer heeft MacDonald diverse zwemmers klaargestoomd voor lokale en internationale wedstrijden. Hij is verbonden geweest aan onder meer De Dolfijn en sinds 2002 aan de Vereniging Officiers Sociëteit. Als bondscoach maakte hij grote toernooien mee als Olympische en Pan-Amerikaanse Spelen. MacDonald is in 1988 van groot belang geweest toen Nesty Surinames grootste sportprestatie neerzette en Olympisch zwemkampioen werd in Seoul. “Hij was niet alleen een vriend, maar ook een goede mentor voor mij”, zei Nesty tegen De Ware Tijd.

De oud kampioen heeft zich uit het buitenland gehaast om op tijd in Suriname te zijn zodat hij op een waardige wijze afscheid kon nemen van zijn goeroe. Namens de regering van Suriname was vice-president Adhin aanwezig bij de dienst.