Chery Ann Morisson winnaar Brokopondo Speech contest

PARAMARIBO, 22 mei – Afgelopen weekend is Chery Ann Morisson uitgeroepen tot de winnaar van het Rosebel Brokopondo Speech Contest in Suriname. Het onderwerp van haar speech was klimaatverandering. Vol passie en overtuigingskracht heeft ze in haar vijf minuten durende speech, het publiek het belang van klimaatverandering benadrukt.

Het Brokopondo Speech contest, een Community Relations project van Rosebel Gold Mines (Rosebel) is in samenwerking met de organisatie Junior Chamber International Paramaribo (JCI) uitgevoerd. Het speech contest heeft als doel om de spreekvaardigheid van de jeugd van Brokopondo in de Nederlandse taal te verbeteren en om hun angst voor het spreken in het openbaar weg te nemen.

Op de foto neemt de winnaar haar prijs in ontvangst uit handen van de Sustainability Manager van Rosebel, Jerry Finisie.