Opgerolde drugslijn vliegveld Suriname groot nieuws in Nederland

PARAMARIBO/AMSTERDAM, 22 mei – De recente aanhoudingen in verband met de onderschepping van 55 pakketten cocaïne op de luchthaven van Suriname, waarover wij vorige week reeds berichtte, is vandaag groot nieuws in diverse Nederlandse media. De zaak is opzienbarend omdat diverse medewerkers in de luchtvaart en beveiligingssector hierbij betrokken zijn. Onder hen een leidinggevende van de SLM die volgens de Amsterdamse zender AT5 een broer van een kolonel in het Surinaamse leger/commandant van de kustwacht is.

Naast de SLM functionaris zijn ook een agent van het BID Team en luchthavenpersoneel van Zanderij aangehouden. De Telegraaf kopte met ‘Corruptierel in Suriname – oprollen cokelijn brengt schandaal aan het licht‘. Het Algemeen Dagblad publiceerde het artikel ‘Luchthavenpersoneel smokkelt coke naar Schiphol vanuit Suriname‘. En de Amsterdamse zender schreef vanmorgen ‘Topman van Surinam Airways betrokken bij cokesmokkel naar Schiphol‘.

De ruim zestig kilogram cocaïne die is aangetroffen in een bagagecontainer, moest op een vliegtuig worden geplaatst van de KLM. Het toestel werd klaargemaakt voor de vlucht van Suriname naar Amsterdam. Het is een aangelegenheid van de Surinaamse autoriteiten, dus het betreft niets van de KLM”, zei KLM country manager Alexander de Wint eerder hierover.

De lokale autoriteiten onderzoeken nog hoe lang de cocaïnelijn naar Schiphol al bestaat.