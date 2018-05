‘De regering is er op uit Suriname ten eigen bate te verkopen’

PARAMARIBO, 20 mei – “De regering is duidelijk er op uit Suriname ten eigen bate te verkopen.” Dit zegt parlementariër Asiskoemar Gajadien (VHP). Lachende derde is multinational Alcoa. Belangrijke besluiten die Surinames positie moesten bestendigen zijn op de lange baan geschoven. Suriname raakte zo momentum kwijt. Gajadien heeft niet de indruk dat de regering er om maalt. Het is een bewuste strategie, waar ook de regeringsfractie in het parlement aan heeft mee gewerkt.

Het parlement dat wijzigingen in de Brokopondo-overeenkomst met Alcoa moet goedkeuren, is buitenspel gezet. Voor Suriname belangrijke wijzigingen kunnen zo niet worden ingebracht via openbare debatten. Intussen gaat de tijd steeds meer dringen. De regering kan straks beweren dat er geen tijd meer is en dat er snel getekend moet worden. Erger is dat voordelen in de overeenkomst worden genegeerd. Dat kost honderden miljoenen.

Suriname betaalt honderd miljoen dollar per jaar aan energie. Die wordt geleverd vanuit de krachtcentrale te Afobakka. “Bij het vertrek van Alcoa in 2015, had de centrale al overgedragen moeten worden. De samenleving heeft intussen ruim tweehonderd miljoen dollar uitgegeven aan energievoorziening. Wat er nu gebeurt, is dat wij nog steeds betalen voor wat ons toekomt”, aldus Gajadien.