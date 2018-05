Suriname neemt afscheid van zanger Joey van Riessen

PARAMARIBO, 20 mei – Het stoffelijk overschot van Joey van Riessen is zaterdag ten grave gedragen. Voorafgaand aan de begrafenis hebben veel vrienden, familie en fans hem de laatste eer bewezen tijdens een dienst in de Kathedrale Basiliek van Sint Petrus en Paulus. De Surinaamse zanger en saxofonist overleed op zondag 13 mei, na enige tijd ziek te zijn geweest.

Van Riessen was een van de vroegste SuriPop vertolkers en een bekende en gewaardeerde artiest. Hij is 59 jaar oud geworden. Afgelopen vrijdag was er ook een speciale ‘singi neti’ voor hem in Paramaribo, waar diverse artiesten aan meededen. Bekijk hieronder een filmpje van die avond van Borger Breeveld: