Meteorologische Dienst Suriname verwacht meer regen

PARAMARIBO, 19 mei – Volgens de Meteorologische Dienst Suriname wordt er de komende dagen meer regen in Suriname verwacht. Daar kunnen er lokaal onweer en windstoten bij komen. Op zich niet gek want momenteel zitten we in de grote regentijd: van eind april tot half augustus. Echter, dit jaar lijkt de overlast groter.

Zo is het Ronnie Brunswijk stadion gisteren door de Surinaamse Voetbal Bond afgekeurd. Na inspectie is gebleken dat het veld moeilijk bespeelbaar is, door de zware regenval van de afgelopen dagen schrijft Starnieuws. De wedstrijd Inter Moengo Tapoe en Robinhood die gepland stond voor vandaag (zaterdag) 16.30 uur, werd afgelast.

Ook ondernemers hebben er last van. Een kippenkweker aan de Tjong A Kietweg heeft zware schade geleden door de aanhoudende regens van de afgelopen dagen. Honderden kuikens zijn daarbij doodgegaan meldt Dagblad Suriname.