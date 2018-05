Indrukwekkende voorstelling ‘1862’ over slavernijverleden Suriname

ROTTERDAM, 19 mei – Volgende maand speelt een negenkoppige cast de muziektheatervoorstelling ‘1862’ in Theater Zuidplein. Een aangrijpend verhaal over het leven van de bewoners van plantage ‘Strubbelingen’ in Suriname. Net voor de afschaffing van de slavernij. Hoop en vreugde worden afgewisseld met veel onrust en angst. Laat je meeslepen op zaterdag 16 juni 2018, aanvang 20.00 uur.

TRC Promotion presenteert 1862, over het naderend ‘einde’ van de slavernij in Suriname. Een tijd waarin je pas echt vrij was als je je tot het christendom bekeerde. Ook is 1862 een zoektocht naar hoe de nakomelingen van de tot slaaf gemaakten en de slavenhouders het slavernijverleden ervaren. Op 1 juli 2018 is het precies 155 jaar geleden dat in Suriname en Curaçao de slavernij werd afgeschaft. 1862 draagt bij aan de historische kennis over dit belangrijke onderwerp.

Cast: John Oldenstam, Maikel van Hetten, Astrid Vrede, Serina Sankes, Melita Labort, Leroy Sankes, Sanquilla Vabrie, Winston Mack Nack en Carmelita Zaalblok.

Zaterdag 16 juni 2018 | TRC Promotions & Stichting Between the Lines | 1862 | 20.00 uur | Grote Zaal | voorverkoop € 17,50