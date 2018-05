‘We werken alleen om Surinames buitenlandse schuld te betalen’

PARAMARIBO, 19 mei – “Onze buitenlandse schuld is al ruim de drie miljard dollar.” Dit zegt John van Coblijn, voormalig presidentieel adviseur en leider van de politieke beweging Un Opo. Aan aflossingen op leningen alleen al moet per jaar honderd miljoen dollar worden opgebracht. Fors voor een land dat honderden miljoenen per jaar nodig heeft voor de eigen ontwikkeling. “Het gaat om Argentijnse en Venezolaanse situaties. In feite betekent het dat wij alleen werken om schulden aan buitenlanders te betalen”, stelt Van Coblijn.

Het beste bewijs levert Staatsolie dat haar schuld van ruim zeshonderd miljoen wil herschikken. In werkelijkheid wordt geld gezocht voor de regering. “Als Staatsolie bereid is transparantie weg te zetten om de regering te helpen, dan moet het begrijpen dat de staat op een levensgevaarlijk pad wordt gebracht. Een pad waarbij steeds meer verzwarende financiële verplichtingen om onze nek worden gelegd”, zegt Van Coblijn tegenover Dagblad Suriname.

Dat het allemaal draait om de komende verkiezingen, is zo klaar als een klontje. “Alles wijst erop dat de regering de verkiezingen wil gaan kopen met dit geld. We zien een spel, waarbij de directeur van Staatsolie niets anders geworden is dan een collaborateur, iemand die meewerkt aan het slechte beleid van de regering. Nu heeft Staatsolie zelf de stap ondernomen om ons nog dieper een schuldencrisis in te helpen”, aldus Van Coblijn.