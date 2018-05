Weerstand Suriname tegen ontruiming aluinaardefabriek lijkt zinloos

PARAMARIBO, 18 mei – Het parlement en ook tegenstanders mogen zich in allerlei bochten wringen, Alcoa krijgt zijn zin. De multinational gaat de aluinaardefabriek te Paranam ontruimen en ontmantelen. Volgens Dilip Sardjoe, zakenman en voorzitter van de presidentiële onderhandelingscommissie, is het een uitgemaakte zaak. Onderhandeling of niet, Alcoa doet precies wat bij aanvang al was aangegeven. Dat dochterbedrijf Suralco een in Suriname ingeschreven onderneming is, maakt kennelijk niets uit. Een opmerkelijk geval van meten met twee maten.

Volgens Sardjoe is het een gevaarlijke toestand op Paranam. Vandaar het voornemen om op te ruimen, punt uit. Het is haast niet denkbaar dat veel andere Surinaamse bedrijven het er met zoveel eigengereidheid zo gemakkelijk van af zouden brengen. Sardjoe rept met geen woord over de inbreng van Surinaamse autoriteiten. Wie zal de samenleving nu een betrouwbaar verslag kunnen bieden van hoe gevaarlijk het precies is?

En hoe gevaarlijk het nog zal zijn als de ontruiming af is. Zoals Sardjoe het aangaf tijdens een publieke presentatie, heeft Alcoa de regie. Er zijn van die wantrouwige geesten die vermoeden dat er heel wat onder de mat te vegen valt. Alcoa zelf voedde het wantrouwen onlangs. Dat was toen het trachtte in het geniep te ontruimen. De multinational bewees zichzelf en Surinaamse medestanders een slechte dienst. Of het wat uitmaakt?