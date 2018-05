Het lesje projectmanagement dat Suriname(rs) ruim vier miljoen kost

PARAMARIBO, 18 mei – Ruim vier miljoen dollars! Dat ging in rook op met de uit de klauwen gierende aanloop van het project rond de bouw van het Academisch Medisch Centrum Suriname. Of is deze beschrijving overdreven en gaat het om niet meer dan wat lesgeld? Gratis geld, zoals in de goeie ouwe tijd van de ontwikkelingshulp, was het sowieso niet. Het is geleend en moet dus terugbetaald worden. En minstens hetzelfde bedrag moet opgehoest worden om van voor af aan te beginnen.

Ruim vier miljoen dollars! Dat is geen kattenpis en al helemaal niet voor een land waarvan beweerd wordt dat het in crisis verkeert. Hoewel de regering nog een onderzoek moet instellen naar wat precies verkeerd ging, valt nu al het een en ander te concluderen. Mogelijk is een project dat uiteindelijk bijna honderd miljoen dollar gaat kosten, net een maatje te groot. En… misschien zou wat ruimte kunnen worden gemaakt voor zelfkennis?

Ruim vier miljoen dollars! Dat zal meer gevolgen hebben dan maar wat rollende koppetjes. ‘Groot’ denken kan, mag, moet soms. Maar hoort daar niet wat kennis bij van de eigen grenzen? Zelfkennis heeft de neiging ego’s op te leveren die minder vol zijn van zichzelf. Suriname zit nu met ruim vier miljoen gebakken peren. Het moeten ruim vier miljoen redenen worden om ook de ego’s flink wat kopjes kleiner te maken.