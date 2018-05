Brandweerlieden in Suriname zijn povere werkomstandigheden zat

PARAMARIBO, 18 mei – Brandweerlieden zijn in ‘beraad’. Dit meldt de vakbond bij het Korps Brandweer Suriname. Er zal alleen nog worden uitgerukt bij woningbranden. Ook zal nog hulp worden verleend bij verkeersongevallen als snijbranders nodig zijn. Volgens vakbondsvoorzitter Clifton Pahalwankhan is de maat vol. Een gesprek met minister Stuart Getrouw van Justitie & Politie deed de emmer overlopen.

Uit het gesprek is niets concreets voortgekomen. Getrouw vroeg de brandweerlieden om een week tijd. Hij zou dan beter antwoord kunnen geven op eisen die werden gesteld. Maar volgens Pahalwankhan is al veel te lang geduld betracht. Er is een tekort aan van alles wat met het werk te maken heeft. Zelfs de toiletten in de kazernes zijn defect. Brandweerlieden van twee kazernes legden enkele dagen terug het werk al neer.

Volgens Pahalwankhan ging het om hetzelfde nijpende probleem. Daar moet nou eindelijk een oplossing voor gezocht worden. Er is een gebrek aan bluspakken, schoeisel en handschoenen. In de achttien kazernes die het korps telt spelen dezelfde problemen. Het beraad gaat door totdat een bevredigende oplossing is gevonden. Binnenkort wordt weer gesproken met Getrouw. Dan zal worden bekeken of het beraad door gaat.