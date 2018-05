Geslaagde live launch nieuwe song Nisha Madaran & Jackson Blai

PARAMARIBO, 18 mei – Suriname is een mooie samenwerking rijker. Nisha Madaran en Jackson Blai hebben een nieuw lied uitgebracht genaamd “Baby Tere Liye” wat betekend “Baby voor jou”. Het lied vertelt een verhaal van een boslandcreoolse jongen die verliefd wordt op een hindoestaans meisje. Twee Surinamers die uiteindelijk wel verliefd worden, maar het lukt pas na een aantal (komische) situaties dat er “een kans” gegeven wordt, zoals het gezongen is. Er wordt gezongen in het Aucaans, Hindi, Surinaams, Nederlands en Engels.

“Dit geeft nog eens integratie van muziek, culturen en talen weer en dat brengt ons als samenleving dichter bij elkaar, vertelden enkele media mensen ons recent. Suriname is wat dat betreft een mooi voorbeeld voor velen in en buiten Suriname. In zowel leuke als minder leuke tijden is en blijft onze muziek een belangrijke middel dat ons blijft binden en herinneren aan liefde, eenheid, vrede, tolerantie, acceptatie enz, alsook een manier van uiten van en denken aan mooie herinneringen van ooit en nog mooiere herinneringen die we aan het maken zijn” aldus Nisha.

Gisteren was, voor het eerst in Suriname, een LIVE launch van de video clip in bijzijn van media en een volle Times Mall met honderden fans. De artiesten hebben eerst een pers conferentie gegeven, daarna het lied live laten horen waarna ze de aanwezigen de primeur hebben gegeven om als eerste de video clip te zien. Pas een uur daarna is het op YouTube geplaatst zodat iedereen er nu van kan genieten.