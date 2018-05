Judoclub uit Frans-Guyana op bezoek in Suriname voor uitwisseling

PARAMARIBO, 16 mei – De Frans-Guyanese Judoclub CSAB heeft zondag, na een enerverende en gelijk opgaande strijd, met 5-4 gewonnen van de Surinaamse Judoclub Sonkei. De twee teams bekampten elkaar in de Kwatta Sporthal met elk 9 vechters. De ploegen wonnen om en om totdat Frans-Guyana de laatste match won van Suriname en daarmee de overwinning verzegelde.

Het was voor Sonkei de eerste krachtmeting met CSAB. De clubleiding wilde hiermee de Sonkei-pupillen ervaring laten opdoen in het vechten tegen buitenlanders onder emotionele druk zoals de aanwezigheid van hun gezinsleden op de tribune. “Het was een leermoment voor ons als judoclub om te weten waar we staan ten opzichte van Frans Guyana, die onderdeel is van het grote Frankrijk waar ruim 600.000 judoka’s deze Japanse vechtkunst, met heel veel pedagogische normen en waarden, beoefenen,” aldus Sonkei-trainer Martin Redjodikromo tegenover Waterkant.

De wedstrijd is onderdeel van een uitwisselingsprogramma op basis van uit en thuis. Het is nu dus de beurt aan de Surinaamse club om zich op te maken voor een bezoek aan het buurland.