Solo concert Jeangu Macrooy op The Brave Summer Nights

AMSTERDAM, 16 mei – The Brave organiseert dit jaar een aantal Summer Nights concerten met als kick-off een soloconcert van Jeangu Macrooy. Macrooy brak in 2017 door met zijn debuutalbum High on You. Sindsdien heeft hij niet bepaald stil gezeten; hij deed twee (vrijwel uitverkochte) clubtours in Nederland, stond op nummer 1 in Suriname en was onlangs te zien als Judas in The Passion. Momenteel is hij bezig met zijn Solo Kerk Tour, waarna hij bij The Brave in de Fruittuin een concert geeft.

De Nieuw-Zeelandse singer-songwriter Thomas Oliver treedt op als support act. Local support wordt verzorgd door één of andere lokale held (to be announced). Het concert vindt plaats op dezelfde idyllische locatie als het festival: De fruittuin van Wes, Tom Schreursweg 48, 1067 MC Amsterdam.

De kaartverkoop start op vrijdag 18 mei.