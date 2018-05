Medeoprichter Booster uit band Damaru & The Love Messengers gestapt

PARAMARIBO, 14 mei – De Surinaamse zanger Booster maakt geen deel meer uit van de muziekgroep Damaru & The Love Messengers. Na 12 jaar heeft de medeoprichter van de band afgelopen week besloten om uit de groep te stappen. “Ik ben uit de band vanwege verschil van mening met Damaru en niet om een ruzie” aldus Booster die het nieuws op 10 mei in Suriname bekend maakte.

“Sinds januari heb ik niet meer opgetreden met The Love Messengers”, vult hij aan. Damaru reageerde afgelopen week op zijn Facebookpagina over het vertrek van Booster: “Het gemis zal er zijn, maar onze prestaties zullen we zeker verdubbelen. The Love Messengers gaan verder. We maken ons klaar voor een Europa Tour” aldus Damaru.

Ivan Deel, zoals Booster officieel heet, heeft ondertussen al een eigen muziekgroep opgericht. De groep heet The Message Band. Hij scoorde diverse hits met The Love Messengers. ‘Sranan Koningin’, ‘Jonkoe Basi’, ‘Wasi Yuru’ zijn enkele van ze.

Damaru zelf bracht vorige week een nieuwe clip uit met Enver: