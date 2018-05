Zanger Joey van Riessen (59) in Suriname overleden

PARAMARIBO, 14 mei – In Suriname is zanger Joey van Riessen gisteren overleden. Van Riessen was een van de vroegste SuriPop vertolkers en een bekende en gewaardeerde artiest. Muziekvrienden hebben dan ook met grote verslagenheid gereageerd op zijn heengaan zondag.

“Ik ben heel erg trots dat ik muziek met je heb mogen maken, zowel in South South West, Moksi en individueel..we hebben zowel nationaal als internationaal samen het podium gedeeld..en je was onmisbaar” aldus collega Bryan Muntslag vanmorgen op Facebook.

Volgens Roy Ristie was Joey een van Surinames meest verdienstelijke zangers. “Hij heeft het Sranan op een waardige manier in verschillende Latijns-Amerikaanse genres weten te verweven. In dit opzicht oogstte hij veel bekendheid en waardering met de groep Palante, waar ook Juan Navia deel van uitmaakte” aldus Ristie.

Joey van Riessen is 59 jaar geworden.