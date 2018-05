Analyse: ‘Bloedbad zeerovers Suriname is bendeoorlog om territorium’

PARAMARIBO, 14 mei – Het bloedbad dat eind vorige maand door zeerovers werd aangericht voor de kust van Suriname was geen piraterij of een toevallige wraakactie, maar een bendeoorlog om heerschappij over de Surinaamse visgronden. Tot die conclusie komt blogger B-cham Chandralall, nadat hij alle feiten op een rij heeft gezet en gepresenteerd in dit uitgebreid artikel. Het gaat volgens hem om een lang lopende rivaliteit tussen twee bendes, waarvan de oorsprong veel verder terug gaat dan de gebeurtenissen eind vorige maand.

Feit is dat twee piratenbendes eind maart slaags raakten voor de kust van Suriname waarbij kapitein Mark Skeete van bende A werd gedood en overboord werd gegooid. Als vergelding voor zijn dood schoot bende A de leider van bende B Somnath Manohar op 30 maart dood in Suriname bij een drive-by shooting. Zijn zoon raakte daarbij gewond en besloot wraak te nemen en zou een doodseskader hebben samengesteld en betaald om de dood van zijn vader te wreken.

Omdat het volgens de blogger niet duidelijk was wie precies verantwoordelijk was voor de drive-by shooting, alsook wie allemaal leden zijn van piratenbende A, was het doel om een grootschalige aanslag te plegen op de visgronden en die op te ruimen van de “infiltranten”; een soort schoonmaakactie dus. Het doel is dus ook om onschuldige vissers te doden aldus de blogger.

Bij velen rijst echter de vraag: waarom zouden bendes zo een zware oorlog voeren om ‘vis’. Zou er misschien meer te winnen zijn? Oud-minister Edward Belfort kwam vorige week met een opmerkelijke uitspraak, dat het zou gaan om het ‘witte spul’ doelend op cocaïne. Wie het weet mag het zeggen.