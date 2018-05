Surinames grootste ziekenhuis stuurt patiënten ijlings naar huis

PARAMARIBO, 12 mei – Patiënten zijn van het ene moment op het andere naar huis gestuurd door de leiding van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, AZP. Dit meldt de Times of Suriname. Een reden voor de ongewone maatregel kreeg niemand te horen. “Er is iets gaande in het ziekenhuis, maar ze willen ons niet zeggen wat. Dat maakt ons bang”, zegt een ontslagen patiënte De ziekenhuisleiding zwijgt intussen in alle talen.

Wel zijn er personeelsleden die de vreemde gang van zaken bevestigen. Voor ziekenhuizen is het hoogst ongebruikelijk patiënten niet lang vast te houden. Een groot deel van hun inkomen hangt af van het zogenaamde ligdagtarief. Hoe langer een patiënt blijft liggen, hoe meer kan worden verdiend. “Er werd haast gemaakt met het weg krijgen van de mensen van de hele afdeling. We zagen verpleegsters op en neer gaan”, zegt de patiënte.

Het geheel maakte een paniekerige indruk. “Terwijl wij onze spullen aan het inpakken waren, zagen we de verpleegsters alle beddengoed pakken. Anderen kwamen meteen schoonmaken en ontsmetten. Dat is raar, want normaal wacht men totdat de patiënten weg zijn”, aldus de patiënte. Het personeel wil niet veel loslaten. “Het is al een tijdje zo dat zelfs specialisten hun patiënten zeggen liever naar een ander ziekenhuis te gaan”, wordt gezegd.