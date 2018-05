Surinaamse overheid belooft vissers veiligheid op zee

PARAMARIBO, 12 mei – Minister Ronni Benschop van Defensie heeft vissers volledige veiligheid beloofd. De vissers mogen weer het ruime sop kiezen zonder vrees voor overvallen. Voor de veiligheid zal de marine zorgen. Wat de rol is of wordt van de Surinaamse Kustwacht liet Benschop in het midden. Hij heeft de vissers, voornamelijk Guyanezen, toegesproken tijdens een ontmoeting in Paramaribo.

Bij de ontmoeting was ook minister Stuart Getrouw van Justitie & Politie aanwezig. Hij was vergezeld van de top van het Korps Politie Suriname. De politie is nodig als burgers moeten worden gearresteerd. Volgens Benschop vat de overheid de veiligheid ernstig op. Na de overvallen op zee en de moorden, heeft de regering zich beraden. Dat dergelijke gewelddadigheden zich voordoen in Surinaamse wateren, is onaanvaardbaar.

Hoe de marine te werk zal gaan, werd niet aangegeven. Volgens Getrouw zijn intussen achttien verdachten voorgeleid bij de rechter. De justitie doet haar deel. De overheid wil wel een betere organisatie van het vissersgebeuren. De meeste vissers staan nergens geregistreerd. Dit bleek al bij het natrekken van de vermisten. Getrouw zegt dat de registratie ook nu iet verloopt. Voor de veiligheid is het ook van belang te weten wie zich op zee begeeft.