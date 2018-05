Project om scholieren met beperking betere kansen te bieden

PARAMARIBO, 12 mei – Het project ‘Education improvement for disabled children’ is vrijdag gelanceerd op de Mytylschool in Suriname. Dit project is bedoeld om de kansen van de pupillen van deze school op vervolgonderwijs te vergroten en ze ook de betere toegang te bieden tot de arbeidsmarkt. Het project moet ook zelfredzaamheid bevorderen.

De mytylschool is een school voor kinderen van 4-18 jaar met een lichaamlijke beperking. Dit project wordt gesponsord door de Republic Bank in Suriname.