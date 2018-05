Aandacht voor Internationale Dag van de Verpleging in Suriname

PARAMARIBO, 12 mei – Vandaag is de verjaardag van Florence Nightingale, een Brits verpleegster, pionier en grondlegger van de moderne verpleging. De dag is uitgeroepen tot Internationale Dag van de Verpleging. Over de hele wereld is er op deze dag bijzondere aandacht voor de bijdrage van verpleegkundigen en verzorgenden aan de gezondheidszorg. Ook in Suriname staat de dag in het teken van verbetering van de kwaliteit van zorg en versterking van de beroepstrots.

