Staatsolie Suriname wil goedkopere leningen voor aankoop goudaandelen

PARAMARIBO, 10 mei – Staatsolie maatschappij Suriname wil zijn buitenlandse leningen goedkoper krijgen. Volgesn directeur Rudolf Elias moet ongeveer zeshonderd miljoen dollar worden betaald aan opgenomen leningen. Dat is het restant van een groter bedrag, waarvan een deel al is afbetaald. Wat er nog aan leningen resteert moet goedkoper kunnen. Daarom wordt getracht weer een mening te krijgen om de oude schulden te betalen.

Zo wordt in één keer bereikt dat er goedkoper afbetaald kan worden. “Staatsolie is in het proces van herschikking van deze leningen. De totale aflossing per jaar zal afhankelijk zijn van de uitkomst van de herschikking”, zegt Elias tegenover de Ware Tijd. Verwacht wordt dat tegen juni duidelijk wordt hoe het plaatje eruit zal zien. Tegen die tijd moet dan ook duidelijk zijn of de aandelen in de Merian-mijn overgenomen kunnen worden.

Deze aandelen in de operaties van Newmont zijn nu in bezit van de overheid. Staatsolie heeft de optie tot overnamen. Volgens Elias zullen de aandelen worden overgenomen tegen een ‘commercieel vastgesteld bedrag’. Met de herschikking van leningen wil Staatsolie deze overname zeker stellen. Niet alleen de afbetaling moet soepeler. Ook kan Staatsolie zo beter investeren in zijn plannen voor de lange termijn.