Suriprofs zaterdag met jonge selectie in Wedstrijd van de Toekomst

ROTTERDAM, 10 mei – De selectie van de Suriprofs voor de Wedstrijd van de Toekomst op 12 mei in het stadion van Excelsior, bestaat voornamelijk uit jong Surinaams voetbaltalent uit de Jupiler League. Coaches Michael Reiziger en Winston Bogarde hebben zaterdag de beschikking over onder meer vier spelers van Jong Ajax. Excelsior-spelers Ryan Koolwijk (32), Stanley Elbers (bijna 26) en Lorenzo Burnet (27) plus routinier en beoogd captain Serginho Greene (35) (RKC) brengen hun jarenlange (internationale) ervaring in.

Reiziger kan in het treffen tegen promovendus Fortuna Sittard onder meer een beroep doen op de talenten Danilho Doekhi, Che Nunnely, Darren Sidoel en Damil Dankerlui, die hij dit seizoen met Jong Ajax naar de titel in de Jupiler League leidde. Andere spelers die zaterdag in Excelsior-stadion Woudestein de Surinaamse kleuren verdedigen, zijn onder meer Ruben Ligeon (PEC Zwolle), Kenji Gorré (Swansea City) en doelman Jonathan Waterberg (Eindhoven).

Voor de technische staf en voor Suriprofs-bestuurslid André Wasiman was het net als bij eerdere benefietwedstrijden van de Suriprofs een lastige opgave om een evenwichtige selectie samen te stellen. Zo zijn nogal wat clubs waar Surinaamse profvoetballers onder contract staan momenteel in het buitenland om het seizoen af te sluiten. Tegelijkertijd komen sommige spelers deze weken uit in verschillende nacompetities, terwijl anderen kampen met blessures of geen toestemming krijgen van hun club.

De voorwedstrijd op Woudestein gaat tussen de Suriprofs Legends en de Maluku All Stars. De bekendste spelers die bij Surinaamse veteranen in het veld komen zijn Glenn Helder, Royston Drenthe, Iwan Redan, Romeo Wouden en Maarten Atmodikoro. Bij het Molukse team verschijnen in elk geval Danny Landzaat en Sonny Silooy binnen de lijnen.

In de rust van de hoofdwedstrijd is er een optreden van Ronnie Flex. Rond het stadion wordt naar goed gebruik bij evenementen van de Suriprofs het zogenoemde Suriplein ingericht waar volop Surinaams eten en drinken verkrijgbaar is. Daar maakt ook de legendarische zanger Oscar Harris (74) zijn opwachting.

De Wedstrijd van de Toekomst wordt gespeeld op zaterdag 12 mei in Rotterdam in het stadion van Excelsior en begint om 15.00 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.jupilerleague.nl/suriprofs. Alleen op de wedstrijddag zelf worden, voor zover nog beschikbaar, toegangskaarten aan de kassa verkocht. Reguliere tickets kosten 10 euro, business seats komen op 47,50 euro.