Veel geknoei met onroerend goed van in buitenland wonende Surinamers

PARAMARIBO, 10 mei – “De afdeling Fraude wordt vaker geconfronteerd met gevallen, waarbij voornamelijk percelen die verwaarloosd worden of waarvan de eigenaren in het buitenland woonachtig zijn, via valse documenten worden doorverkocht of bezwaard.” Dit meldt het Korps Politie Suriname, KPS, naar aanleiding van de aanhouding van Carmelita ‘Tante Cari’ Pratt-Vreden. De vrouw heeft kans gezien een hypotheek te nemen van maar liefst negentigduizend euro. Als onderpand gold een stuk land van een ander.

De eigenaar was totaal niet op de hoogte. Fraudeurs kunnen het land of verkopen of bezwaren. “In het laatste geval wordt de hypotheek niet ingelost met als gevolg dat zo een perceel dan op de veiling belandt”, meldt het KPS. Tante Cari en haar voortvluchtige neefje Giovanie Vlijter worden verdacht van onder meer valsheid in geschrifte en oplichting. De vrouw heeft zich intussen vrijwillig aangemeld bij de politie.

Zij is aangehouden. Eerder is een opsporingsbericht over de twee criminelen gepubliceerd. Het is voor eigenaren van onroerend goed dus zaak dat scherp op het eigen belang wordt gelet. “Ter voorkoming van ongerief, doet de politie een beroep op de gemeenschap om zaken eerst goed te onderzoeken voordat tot de aankoop van onroerend goed wordt overgegaan”, aldus het KPS.